林岱樺曖昧簡訊風暴　陳茂松相挺喊離譜

與林岱樺同派系的陳茂松受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）有意爭取2026高雄市長選舉的民進黨“立委”林岱樺，還週刊爆料喊通法寺住持釋煌智老公、想讓大人抱抱等曖昧簡訊。同屬“正國會”、民進黨中常委陳茂松今天受訪則說，今天辦林岱樺是助理費貪污案，“這些事情與這個案子有關係嗎？”“這些東西任何人都拿得到嗎？還可以丟給媒體”。



陳茂松強調，手機LINE裡面10年多的東西，隨便抽一句來湊一湊，“要死的很多啦！”社會各界慢慢思考，怎麼會這麼離譜。



《鏡週刊》報導指出，林岱樺手機對話已遭破解，她指示會計“調節”詐領公費助理薪資、用便當收據虛報政治獻金等語成涉案鐵證，且對話中還驚見她稱高雄通法寺住持“老公”、“愛您的小女子”等曖昧訊息及暱稱。



媒體詢問“正國會”是否支持林岱樺參選高雄市長？



陳茂松說，這兩天週刊寫出來那個東西，內容他有稍微瞄一下，內容他沒辦法幫她做任何答覆。但是有識之士大家想，這麼多年的東西，前面後面不知道講這些話，今天辦林岱樺是助理費、貪污案，這些事情與這個案子有關系嗎？“這些東西任何人都拿得到嗎？還可以丟給媒體”。



他也說，手機LINE裡面10年多任何東西，抽一句出來湊一湊要死很多啦！社會有識之士好好思考這個問題，這跟助理費貪污案有關係嗎？這跟貪污助理費兩碼事，怎麼會搞成這樣，社會各界慢慢思考，怎麼會這麼離譜，“處理事情這樣有點悲哀”。但這個內容他無法幫誰解釋。



有關於助理費事件，相信林岱樺是清白嗎？陳茂松說，林岱樺自己講，她自己才知道。但既然她敢正面迎戰去講沒有，就由自己證明，每個人都有基本澄清權利。