蘇治灝：賴清德內外交迫　黨內不滿醞釀中

蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月14日電（記者 方敬為）賴清德最近多份民調滿意度欠佳，民進黨籍前雲林縣長蘇治芬胞兄、蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝接受中評社訪問表示，賴自從大罷免失利後，黨內權力就出現裂痕，外部除了政治環境倒向非綠陣營，還有美國關稅等問題接二連三，內外交迫，黨內也醞釀不滿。若823第二波大罷免再失敗，將有跛腳風險。2026縣市長選舉若又敗，可能被逼宮讓出民進黨主席位置。



蘇治灝，現任中華圍棋協會理事長，出生雲林北港政治世家，父親為已故雲林縣民進黨籍議員蘇東啟；母親蘇洪月嬌曾當選4屆“台灣省議員”，在陳水扁執政時代擔任“國策顧問”。妹妹蘇治芬歷任1屆“國大代表”、2屆雲林縣長、3屆“立委”，目前擔任“農業部”所屬畜產會董事長。



賴清德近期滿意度下滑，包括TVBS民調中心11日公布最新民調顯示，賴滿意度下滑至28%，創下就職以來新低，不滿意度維持在55%。台灣民意基金會12日公布最新民調顯示，對於賴清德施政表現，僅33%民眾認同、54%民眾不認同。



蘇治灝表示，賴清德處境相當不利，由於726大罷免失敗，已讓賴失去繼續領導綠營的正當性，民進黨近一年多來，由上至下運作對藍委的大罷免行動，不只破壞政黨政治精神，更是民主政體的笑話，民眾當然不會認同，726投票結果正反映多數選民的反感，也是對賴清德不信任的展現。



蘇治灝指出，賴清德領導的民進黨走向極端路線，讓許多黨內前輩看不下去，但礙於綠營“槍口對外”的傳統精神，大家只能“怒而不言”，如今大罷免失敗，黨內不滿的情緒也越來越強，再加上賴的領導剛愎自用、用人唯親，黨內其他派系無法苟同，最主要是，當民進黨的支持度下滑，未來包括2026地方選舉、2028大選都可能面臨敗選風險，派系要生存，不可能放任賴清德繼續為所欲為。

