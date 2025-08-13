盧秀燕不選黨主席　72歲郝龍斌當造王者？

國民黨前副主席郝龍斌。（中評社 資料照) 中評社台北8月13日電／中國國民黨預訂10月18日改選黨主席，原本台中市長盧秀燕呼聲最高，但傳出盧秀燕將於823第二波大罷免後將宣布不參選黨主席。也有消息傳出若盧確定不選，72歲的前副主席郝龍斌可能會被勸進參選黨主席，擔任“造王者”的角色。



對此，曾擔任郝龍斌核心幕僚的國民黨籍台北市議員游淑慧則表示，郝的立場仍希望黨主席能同樣是2028大選參選人。國民黨籍台北市議員詹為元則認為，若盧本人親口表示不參選黨主席，無論是郝龍斌或現任主席朱立倫再出馬都是不錯的選擇。



根據《中時新聞網》報導，游淑慧說，郝龍斌已經退出國民黨黨務運作很久了，也並非點兵點將或是某個人跟郝談過，就代表有“參選黨主席”這一回事。就她了解，確實會有人向郝建議，但郝的立場也是希望黨主席能同樣是2028大選參選人，畢竟要勝選的前提，就是黨務要改革。



游淑慧指出，以國民黨兩次大選經驗，以及民進黨每次的大選，都是黨主席身兼大選參選人。馬英九過去在當台北市長時就有兼任黨主席，朱立倫在擔任新北市長時也兼任當主席，市長的工作與黨主席的工作並不衝突，因為還有副主席及祕書長。很多基層黨員與支持者，還是希望從現在開始可以是由未來的大選參選人來帶領黨。



詹為元則認為，郝龍斌之前已經公開支持過盧秀燕，也認為她是最適合的人選，大方向也是希望黨主席人選可以與2028大選參選人是同一人。



不過詹為元也指出，如果盧秀燕本人親口表示不參選黨主席，後續接替黨主席的人選，他個人認為無論是由現任主席朱立倫繼續接棒，或是由有豐富黨務經驗的前副主席郝龍斌出馬，都是不錯的選擇。