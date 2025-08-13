台積電機密外洩押3人　清華校友曝密辛

台積電。（中評社 資料照) 中評社台北8月13日電／台積電爆出新竹清華大學畢業的工程師涉入2奈米機密竊取案，清華大學理工科系校友Max（化名）接受英國《BBC》中文訪問時稱，媒體透露被抓的是30幾歲的工程師，這種等級碰不到真的情報，就是一種客戶關係，“上級主管有時候也會睜一隻眼閉一隻眼，讓廠商順利一點，對大家KPI都有幫助”，如今這種事搬到檯面上，公司一定要處理。



全案目前已有3名涉案人遭羈押禁見，另有6名涉嫌人被調查。



根據檢調調查，台積電日前發現工程師有異常接觸檔案的行為，內部調查發現吳姓、戈姓2名在職工程師（已開除）、陳姓前員工等3人，皆是台積電20廠的2奈米試產員，在職期間趁機持手機翻拍公司的核心機密，洩密給日本半導體供應商“東京威力科創”（TEL）。



根據《BBC》中文13日報導，台積電是全球最先進的高階晶圓代工廠，2奈米晶片的生產已成為業界門檻最高的領域，各大廠商競相角逐的戰場，包括與TEL合作密切的日本國家隊。因此，此洩密消息曝光後，立即引發全球科技界高度關注。



據悉，這3名被羈押禁見的涉案工程師皆為清大畢業校友。同樣畢業於清華大學理工科系的校友Max（化名）向BBC表示，半導體製程分工複雜，工程師一起競爭，可是彼此都不知道做什麼做到哪，被洩密的那台台積電設備負責的可能只是整條幾千道步驟裡面的一道。



Max還說，台灣媒體透露被捕者是30幾歲的工程師，這種等級碰不到什麼真的情報，就是一種客戶關係，上級主管有時候也會睜一隻眼閉一隻眼，讓廠商順利一點對大家KPI都有幫助。



他表示，如今這種事搬到檯面上，公司一定要處理，只能是大家心知肚明的默契。早期台積電開始推無紙化的時候，連機台參數都只能在無塵室看，不能抄出來，這樣設備商要怎麼出方案給客戶？他指出，“各家設備商多少都有自己帶出數據的花招，你說公司不知道嗎？不知道的話怎麼在隔天馬上出一份數據精美的報告給客戶呢？”