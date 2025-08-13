館長訪深圳大疆直呼厲害　狂酸黑熊也在用

網紅“館長”陳之漢13日前往大陸知名企業比亞迪、大疆等參訪。（照：截自館長YT頻道“館長惡名昭彰”） 中評社台北8月13日電／台灣網紅“館長”陳之漢抵達深圳市訪問，今搭乘比亞迪汽車前往無人機大廠大疆公司參觀，見到先進無人機產品，直呼“厲害”，他並酸黑熊、青鳥、民進黨也用大疆產品，“嘴巴抗中，身體舔中。”



館長率領超過20人的兩岸直播團隊於12日晚抵達深圳，此行耗資新台幣200萬元，預計參訪比亞迪、騰訊、抖音等知名企業，並觀賞百萬級無人機表演。



綜合台媒報導，館長今參訪大疆後受訪表示，他覺得深圳的無人機科技和無人汽車技術，非常厲害，中國大陸做到世界第一，“台灣真的要學習跟進步”。館長說，台灣人都覺得自己很厲害，但事實上落後10年甚至20年，“台灣人買的東西永遠都是貴的”，因為台灣政府保護財團利益，而不是人民利益，“人民需要便宜好用的東西”。



館長指出，大疆技術強大，“台灣所有人你看連黑熊，連民進黨都必須用大疆。”他認為，台灣的青鳥嘴巴抵制，實際仍普遍使用中國大陸製產品，“嘴巴抗中，身體舔中。”



而這次他特地搭乘比亞迪汽車，大讚“十分舒適”，而沿途高樓林立、風景壯闊，直呼台灣這種景色很少，“我今天就是要氣死民進黨，大家看這畫面美不美。”而館長今還參觀深圳商場“萬象天地”，並在於戶外體驗無人駕駛觀光車，對智慧駕駛系統讚不絕口。