賴清德反對核三延役　林碩彥：跟民意對著幹

民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月14日電（記者 盧誠輝）賴清德13日在民進黨中常會呼籲選民，要對823核三延役公投投下不同意票。台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥強調，這很明顯是政治考量，因為所謂的“非核家園”主張就民進黨的神主牌，而賴清德現在為了民進黨這座神主牌，擺明就是要跟民意對著幹，這完全只是政黨利益考量，而非為了台灣利益考量。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



核三延役公投為台灣民眾黨所發起。林碩彥提到，日前包括輝達執行長黃仁勳、和碩董事長童子賢等大老闆都表態認為，台灣不應該放棄核電，目前要重啟核電最快速且安全的做法就是讓核三廠繼續延役。台灣若要重啟核電，不只核三廠要延役，更應該開始規劃核四，對台灣未來10年、20年、30年的用電政策進行通盤考量，這才是身為“總統”或“經濟部長”該去做的事情。



台“經濟部長”郭智輝12日脫口說若把屏東恆春的核三發電廠敦親睦鄰費拿掉，看民眾支不支持，引發爭議。林碩彥表示，郭已明顯失格到不適任“經濟部長”，甚至連當恆春鎮長的格局都沒有，以郭的想法和思維，應該只適合去當村長。



林碩彥指出，現在全台灣有超過七成的民意贊成核三廠延役，並不是核三廠所在地屏東縣恆春鎮的七成居民贊成而已，但郭智輝現在卻狹隘到把所謂的補助金拿出來說嘴，難怪連民進黨籍屏東縣長周春米都看不下去，會跳出來說郭錯了。



他認為，郭智輝已經明顯失格，喪失坐在“經濟部長”這個位置該有的高度與格局。身為“經濟部長”，應該考量的是台灣現在的用電政策與未來經濟發展所需的用電量是否足夠？而不是把台灣的核能政策只侷限在補助金，這樣叫40年來始終在第一線與核三廠共存的恆春半島居民作何感受？