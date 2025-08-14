特朗普關稅戰太狠　黃奎博：鬆動印太戰略

台灣政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月14日電（記者 鄭羿菲）針對中美關係，政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，中美關係現在是“你泥中有我，我泥中有你”，而中美關稅談判處在“Trust， but verify”相互試探互信的階段，在中美關稅談判有結果前，“習特會”有可能發生，這也能讓雙方放緩氣氛。



黃奎博說，目前會對中美關係有影響的是印度，美對印課50%高關稅，讓中印關係有轉圜，多家印度媒體報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）計劃31日訪華，而印度也在與俄羅斯加強合作，讓美國的印太戰略似有所鬆動，原本的美日印澳四方安全對話（Quad），現在變成中俄印軟連線。



中美關稅戰在5月中旬休戰，同意90天寬限期，8月12日到期。中美談判代表日前也在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行第3輪高層會談後，美國總統特朗普11日再度延長對中關稅寬限期90天。中美關係再度放緩，馬來西亞首相安華8日則對外表示，中國國家主席習近平及特朗普將出席今年10月於吉隆坡舉行的東盟系列峰會，外界認為屆時中美元首有望舉行“習特會”。



黃奎博，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



黃奎博接受中評社訪問表示，中美關係現在是“你泥中有我，我泥中有你”，很難真的脫鏈，但也會一路相互對抗下去。美國總統特朗普基本上把中美關稅談判完全獨立出來談，或許是因為經濟量體等因素，導致談判的難度不同，因此他不認為台美關稅談判會等中美關稅談判完後才會來處理，他不覺得有相關性。



黃奎博說，現在中美其實是試探互信，或者說是在試水溫，包括中美各巳鬆綁稀土禁令、輝達H20晶片禁令等，或其他各式各樣的“暫時性”措施，這些都可能繼續執行，也可能在某個時段被回收，都沒有一定。



黃奎博指出，比較正向來看中美關係的話，可以說是中美暫退一步，先把爭端因子控制住，中國在意的是晶片、美國在意的是稀土，當這些爭端因子還在檯面上，中美關稅談判就會很難談，然後互相觀察彼此承諾的項目“有沒有做到”，若都有落實，再試試看把談判盡量往前推進，可以說是增加彼此的善意，或者說至少有基本的互信。如同美國前總統里根在冷戰時期與蘇聯談判核裁軍問題時，多次表達的“Trust， but verify”。