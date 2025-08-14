中評關注：盧秀燕志在大位　不選黨魁也要扛

國民黨台中市長盧秀燕。（中評社資料照） 中評社台北8月14日電（記者 張嘉文）傳出中國國民黨台中市長盧秀燕將在8月23日大罷免後宣布不選國民黨主席，此訊息牽動國民黨主席選舉局勢發展。目前除盧秀燕，藍營檯面上大咖、縣市長等要角，看似都無意角逐黨魁，現任主席朱立倫更表達盼望順利交棒的態度。



國民黨主席選舉10月18日舉行，新一屆主席任期四年，攸關2026縣市長和地方選舉、2028大選的提名、藍白合作，也是國民黨失去政權12年之後能否重返執政的關鍵，重要性可見一斑。被視為2028熱門人選的盧秀燕，如果決定不選主席，也無法置身事外，如何穩住國民黨的重擔，不管盧選不選主席，其實就是盧要扛一定責任，才能匹配她角逐大位的資格。



726大罷免大失敗讓國民黨士氣大振，黨主席選舉辦法隨後也確定時程為9月1日至5日進行領表、9月4至5日登記、9月9日公告候選人、10月18日投票、11月1日全代會交接，且刻意將領表、登記的時間訂在8月23日第二波大罷免投票之後，朱立倫就是為了消除外界懷疑他會“卡盧”的聲音。



因此，外界原本以為這是一場“等盧秀燕點頭”的選舉，卻在傳出盧已決定不參選後，局勢頓時陷入迷霧。目前已宣布參選主席的人包括前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍等人，而朱立倫則已多次重申盼望順利交棒的立場。



黨主席選舉不夠熱絡，背後主因之一是籌措黨務經費擔子太重，加上之前推動罷免綠委時，國民黨許多地方黨部的幹部和黨工皆因涉及不實連署吃上官司甚至遭收押，後續打官司，盤點起來也會是一筆龐大開銷。



再者，新一屆主席，必須負責2026縣市長選舉提名，以及藍白合作協調，屆時若選贏了，主席能量也無法擴及到2028大選，因藍營內外幾乎都認定盧秀燕是競逐大位不二人選。主席選贏無法拿到大選入場券，選輸卻要負起全部責任，甚至可能下台。

