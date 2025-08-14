房屋買氣降溫　全台餘屋破11萬宅大關

六都待售新成屋數量排行TOP5。（圖:中信房屋提供） 中評社台北8月14日電／根據台“內政部”最新統計，2024年第四季全台待售新成屋住宅數量高達11萬1085宅，首次突破11萬宅大關，創下有統計數據以來的歷史新高。從六都各行政區待售新成屋數量排行來看，桃園市就奪下三席。



六都各行政區待售新成屋排行前五名，分別為：桃園市龜山區以4737宅居冠，其次為台中市北屯區4446宅、桃園市中壢區3930宅、新北市板橋區3526宅、桃園市桃園區3370宅。



新北市板橋區和桃園市桃園區同樣也維持小幅上漲的趨勢，平均房價年漲幅分別達5.3%及2.5%，以上兩區皆為交通便利、生活機能成熟的精華區，自住需求穩定，房價自然更具韌性。



綜合台媒報導，並非所有推案熱區都能維持房價漲勢，台中市北屯區雖為中部房市交易熱區，但今年上半年，區域新成屋的平均房價僅38.5萬元，較去年同期的41.4萬元下跌7%，桃園市中壢區也出現小幅修正，房價從41萬元降至40.1萬元，回落2.2%。



中信房屋研展室副理莊思敏指出，第七波打炒房之後，政府將餘屋貸款成數降至3成，加上囤房稅的壓力，導致建商資金調度大幅受限。此外，銀行房貸額度縮緊、特朗普關稅戰等利空資訊又接踵而至，整體房市買氣急速降温，投資客紛紛撤場，自住客也趨於觀望，建商正面臨“去化”與“資金”的雙重考驗。



雖然短期內多數財務體質穩健的建商仍會選擇堅守價格，但若買氣遲遲無法回溫，部分供給過剩的新興重劃區及外圍蛋白區勢必將首當其衝，房價也不排除將會出現鬆動。