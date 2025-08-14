館長遊深圳驚呼雙B好便宜　讚大陸車配備好

網紅館長陳之漢與地陪聊兩岸車價。（照片：館長惡名昭彰Youtube） 中評社台北8月14日電／網紅館長陳之漢12日抵深圳，展開他第二次赴陸之旅，館長13日在直播中說，“我以後更有底氣回台灣告訴同胞，其實大家應該回家，不是敵人，而是家人”。聊到兩岸車價，館長直呼台灣車就是貴在各種稅，但在大陸雙B車非常便宜。館長也稱讚大陸做車把這些細節都設計得很好。



當地的地陪說，深圳人換車換得蠻勤的，買車好像買白菜一樣。尤其現在新能源車有補貼，各家新勢力造車都很強，內飾都很漂亮。



館長提到，他們坐的車子可以把座椅往兩旁分開，讓出一條走道來，大陸做車已經把這些細節都設計得很好了。“而且他的思考已經超越了雙B車！講難聽一點啦，雙B車怎麼可能有這些配備？”他以前那台X7，6、7百萬，也沒有冰箱。館長助理小宇直呼，其實X7在國外沒有很貴，是稅金在貴！館長直呼，台灣都是賺喜歡買這種的，就是一台車買兩台價。小宇說，雙B其實在歐洲也沒有到很貴。



“所以是不是要改？啊我們要保護本土產業！保護個屁。”館長質疑，說有3萬人、6萬人在這個產業，所以要為這幾萬人，犧牲2千3百萬人的幸福？在台灣車真的很貴！地陪說，深圳人換車換得蠻勤的，買車好像買白菜一樣。館長說，因為車子便宜！地陪提到，尤其現在新能源車有補貼，各家新勢力造車都很強，內飾都很漂亮，她不是很懂車，從女性角度看，覺得裝飾都很漂亮。館長直言，當很多人競爭時，他們就要愈做愈好。



館長強調，所有人都在競爭的時候，你不變好，人家不買你的車，因為一定有人做得比你好。而台灣就是，就不開放！就這些老牌子，永遠在那邊轉，一起控制市場，一起賣貴，一起賺台灣人的錢。1台Toyota就要賣100多萬台幣，相當於30多萬人民幣，它是一個再普通不過的車了。



地陪說，在台灣開得起車就算有錢了？“對！妳可以這樣講，尤其開雙B車，更有錢。”館長直呼，雙B車1台就要3、400萬台幣，相當100萬人民幣。



館長說，“但是這種車在妳們這邊非常便宜。”而在台灣就是什麼稅什麼稅，一大堆稅加一加。地陪直言，在大陸100多萬的車，是跑車級別了！