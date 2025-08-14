綠為粉底液內訌　范琪斐：容不下反省聲音？

綠委王義川。（中評社 資料照） 中評社台北8月14日電／民進黨政策會執行長、不分區“立委”王義川評論中國國民黨籍台中市長盧秀燕的粉底液，引爆綠營內訌。資深媒體人范琪斐12日在網路節目評論此事，認為滿離譜的，好像一點點反省的聲音都容不下。知名百萬網紅“Cheap”說，民進黨怎會去攻擊性平部？他們不要婦女選票了嗎？還是說少部分的聲音把民進黨帶向失智列車？



根據《中時新聞網》報導，知名百萬網紅Cheap12日接受網路節目《范琪斐的美國時間》訪問時表示，這件事情有點荒謬。民進黨偏左派，女權是比較進步的觀念，民進黨照理說會比較平權、比較偏向女性，也有很多的女性政治人物，例如鄭麗君和吳思瑤，都很厲害。



Cheap質疑，講平權的民進黨，怎會去攻擊性平部？他們不要婦女選票了嗎？還是說少部分的聲音把民進黨帶偏了方向、帶向失智列車？畢竟民進黨主打進步，但現在感覺是不要婦女票了？



Cheap說，如果站在國民黨的角度，會很高興，他們會希望王義川、沈伯洋繼續帶領民進黨，最好民進黨把婦女票敗光。



范琪斐也補充，她自己也覺得滿離譜的，好像一點點反省的聲音都容不下。



談到大罷免失敗主要原因，Cheap認為沒有合理性、沒有正當性，再怎麼包裝宣傳都沒有用。且青鳥罷免團體太極端了，氛圍很詭譎，不支持罷免就是中共同路人？不支持罷免的店家就列入黑名單？罷團在捷運站敲鑼打鼓、唱歌跳舞，中立理性選民會覺得怪，等到投票就用行動表達不喜歡青鳥罷團這樣做。



Cheap強調，罷團是不是把淺綠的人趕跑了？餅越做越小，“我是偏綠的，你們怎麼對待我的？整天出征我、罵我，還要我支持你，我這麼賤嗎？”