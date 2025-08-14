轟台外交失禮　韓官員：犯錯應盡快認錯道歉

朴宣映與台駐韓代表丘高偉會面。（박선영臉書） 中評社台北8月14日電／韓國真相和解委員會委員長朴宣映11日發文，批評台“行政院”政委林明昕、人權及轉型正義處長賴俊兆原訂於韓國時間8日會晤，結果前一晚卻臨時取消，痛批“外交失禮”，引發外界熱議。朴宣映13日再度發文，上傳多張與台駐韓代表丘高偉會面的照片，並提到只要犯錯，就應儘快認錯道歉，這是唯一正確的處理方式。



根據韓國媒體《韓民族日報》11日報導，朴宣映當天在臉書發文痛批，台“行政院”官員和“促轉會”訪團，原訂8日會面，卻在前一晚臨時取消行程。朴宣映透露，秘書室高價購買以青天白日旗為靈感的插花、高級韓式茶點，會面卻臨時取消，這是外交失禮。



林明昕辦公室12日回應，取消行程是因APEC婦女與經濟論壇（WEF）臨時出現緊急議題需處理，事前已告知並獲韓方書面諒解，對數日後韓方公開批評感到詫異。林明昕辦公室並提到，由於“行政院”預算遭“立法院”大幅刪減、凍結，“行政院”只能透過院內各單位拮据而為、互相支援，才能勉強進行並推動原有業務。



朴宣映轟台灣官員失約事件發酵，台灣“外交部”火速出面化解，駐韓代表丘高偉昨日親赴朴宣映辦公室致歉。朴宣映13日下午於臉書再度發文表示，真切感受到活在21世紀社群網路的威力，提到自己日前在臉書發文抱怨台灣方面取消面談，“傲慢且無禮”，結果在台灣掀起風波。台灣的《中央社》、《公視新聞》和《世界日報》等媒體都直接引用發文進行報導，並對外交失禮導致“國家”蒙羞、外交失職等事進行批評。