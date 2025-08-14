台官方無薪假補貼9行業　最多月領1萬2千元

台“勞動部長”洪申翰。（中評社 資料照) 中評社台北8月14日電／美國對台灣產品課徵“20%+Ｎ”關稅，台“勞動部長”洪申翰13日宣布將透過高關稅特別預算編列新台幣150億元，第一波祭出擴大“僱用安定措施”適用行業別至9行業，被減班休息的勞工可領薪資差額補貼，最高每月1萬2100元，並回溯自8月1日起辦理，凡8月起遭減班休息的勞工都適用。



此次僱用安定措施擴大適用至“食品及飼品製造業”、“紡織業”、“橡膠製品製造業”、“塑膠製品製造業”、“金屬製品製造業”、“電力設備及配備製造業”、“機械設備製造業”、“汽車及其零件製造業”及“其他運輸工具及其零件製造業”等行業，排除移工後，截至2025年5月為止的就業保險人數約達105萬人。



綜合台媒報導，“勞動部”13日公布《因應國際情勢支持勞工安定就業辦法》，並公告強化版僱用安定措施8月1日起辦理，也增加補貼額度至薪資差額70%，勞工每月最高可領1萬2100元，最長補貼6個月。



洪申翰說，過去薪資補貼、參訓津貼只能擇一請領，這次開放併領，但合計不能超過原有薪資。



此外，依“農業部”評估，美國對台灣祭出20%對等關稅，將影響出口至美國的蘭花業、台灣鯛等業者及勞工，但“勞動部”擴大僱用安定適用行業別，未包括農業，洪申翰說，農林漁牧業等將由“農業部”處理。



“農業部”官員僅說，農業有別於其他產業，較不容易出現受關稅衝擊而失業的現象，農業勞工不易出現失業問題。



台灣勞工因應關稅衝擊行動聯盟研究員陳柏謙認為，勞工要知道關稅談判會帶來何種衝擊，如果關稅持續未有改善、訂單減少，“勞動部”方案有用嗎？呼籲應適時揭露談判方向讓勞工得以參與。



台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳則認為，台灣農產品出口以蘭花及鬼頭刀為大宗，且都高度仰賴美國市場，而在政府缺乏替代市場的現況下，勢必衝擊產業生計，而業主無法出口賺錢，下一步可能就是解僱裁員，呼籲“農業部”也要評估各種可能性下對產業的全面影響並制定涵蓋“產業、市場、勞工”的對策。