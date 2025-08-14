高雄綠營內鬥　郭正亮曝藍營柯志恩機會來了

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北8月14日電／爭取2026高雄市長黨內提名的民進黨籍“立委”林岱樺涉嫌詐領助理費遭起訴，12日遭周刊爆料與通法寺住持關係曖昧。對此，高雄出身的前“立委”郭正亮揭13日在政論節目揭露，目前有意參選高雄市長的民進黨籍“立委”邱議瑩和賴瑞隆既互不相讓，又有“不要讓林岱樺選”的共識，如此一來，就會有兩種情況，一是林岱樺的支持者不投票、二是中國國黨籍“立委”柯志恩若有認識綠營重要人士，就會成為柯的機會。



藍委柯志恩可望代表國民黨角逐2026高雄市長選舉。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮13日在政論節目《大新聞大爆卦》中被問到“林岱樺脫黨參選的機會越來越大了嗎”時，他說，林的個性和賴清德很像，都不會認輸，且根據自己瞭解，由於林長年擔任“立委”、支持她的人相當多。郭正亮說，民進黨在台南、高雄的初選都在搞鬥爭，不讓民調第1名的人參選，且相較於台南，高雄的情況更複雜，有意參選市長的邱議瑩和賴瑞隆既互不相讓，但又有“不要讓林岱樺選”的共識。



郭正亮指出，如此一來，就會有兩種狀況，一是林岱樺的支持者不投票，二是若柯志恩認識綠營重要人士，就會成為柯的機會。他並透露，自己一直告訴柯要多去農業區走走，因為林很多支持者都在這裡。



郭正亮也認為，林岱樺的支持者不可能無動於衷、一定非常有感，且局面演變至此，不太可能出現“拿著綠旗大家就歸隊”的情況，因為柯志恩不讓人討厭，所以可能會造成選票流動。