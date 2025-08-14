林佳龍挺同派系綠委王義川　讚表現成熟

台“外交部長”林佳龍接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月14日電（記者 黃筱筠）民進黨“正國會”、政策會執行長、不分區“立委”王義川與性平部爭議事件，媒體詢問是否為王抱屈？同為“正國會”的台“外交部長”林佳龍今天也替王說話，王義川在這件事情上表現，雖然受到誤解，但是很成熟。媒體則追問王沒道歉，哪裡成熟？林也說，這個事實讓大家去還原理解。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室等報告“因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況”，並備質詢。



王義川日前評論中國國民黨籍台中市長盧秀燕全妝勘災一事，調侃其粉底液價格，遭民進黨性平部重話批評“我們不要厭女的台派”，讓事件升級成綠營內戰。



媒體詢問要替王義川抱屈嗎？林佳龍說，王義川這件事情的表現雖然受到誤解，但是很成熟。讓這件事情也可以在黨內獲得了一些討論跟釐清。兼任黨主席賴清德也提到，就是民進黨是一個民主的政黨，那也要透過理性對話，還有面對面的溝通來促進黨內，能夠對於進步的價值，能夠不斷追求跟實現，同時也能夠避免誤會。



媒體追問王義川沒有道歉，成熟在哪一部分？林佳龍則說，因為有一些這個事實大家去還原，自己去理解，應該就會有比較好的瞭解。



媒體詢問還是支持王義川的言論嗎？幕僚則出面說開會時間到了，林佳龍也對媒體謝謝，進入會議室。