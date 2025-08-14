遭點名撤換林佳龍避談　強調台灣處境艱難

台“外交部長”林佳龍接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月14日電（記者 黃筱筠）傳出823罷免之後“內閣”將改組，中國國民黨籍“立委”羅智強點名台“外交部長”林佳龍應該要撤換，另外也有人點名林佳龍可以接任“閣揆”。林佳龍今天受訪未直接回應，只說，其實台灣的國際的處境很艱危，外交工作也很困難。所以我們也希望透過外交來團結台灣民眾，也希望朝野都能夠支持政府能夠做好外交，大家不分朝野團結一致，為台灣爭取最大的國際生存發展的空間。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室等報告“因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況”，並備質詢。



有關於韓國真相和解委員會委員長，日前以傲慢無禮批評“行政院政務委員”林明昕取消會晤。13日下午又發文說肯定我們駐韓代表親自登門道歉，那會不會覺得好像“外交部”在幫“行政院”擦屁股？



林佳龍說，政府是一體的，那在這件事情發生之後，他就責成駐韓代表丘高偉親自去拜訪韓方官員。經過大家的溝通，他們也表示理解，那我們也會對未來的交流繼續保持聯繫。



媒體詢問，你之前低調訪日，讓陸方不是太開心。中日農業相關備忘錄也延期取消，陸方還說你竄訪。



林佳龍說，現在世界都進入地球村，台灣的外交跟各國做朋友，特別是日本跟台灣關係很友好，所以他本人到日本去訪問，也參訪了大阪的世博。在日本期間也和日本友人會面，這個是很自然的事情。