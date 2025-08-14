韌性條例加到5900億　振興產業增2百億

“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月14日電（記者 黃筱筠）“行政院會”今天將討論通過韌性特別條例修正草案，將匡列上限調高至新台幣5900億元。“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣今日在“立法院”答詢表示，新台幣930多億的產業振興方案，“行政院會”今天會通過再增加200億元的規模。



對於台灣輸美實質關稅將是20%起跳，再疊加原稅率，對產業衝擊更大。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室等報告“因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況”，並備質詢。



“立法院”日前三讀《因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例》，“行政院”今天召開院會，擬拍板該韌性特別條例第3條、第6條、第9條修正草案，並核轉“立法院”審議。該條例其中包含930億元的產業支持案，還有1500億國土安全韌性、670億社會支持，以及2350億元全民普發現金1萬元。



中國國民黨籍“立委”徐巧芯今日質詢提及，900多億的產業振興方案，請問900多億的產業振興方案金額有沒有要調高？



顏慧欣說，就她的理解，今天“行政院會”通過會增加200億的規模。