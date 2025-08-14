盧秀燕出席“行政院會”　不回應黨主席選舉

台中市長盧秀燕下車後向媒體揮手致意，但並未回應媒體喊話提問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月14日電（記者 鄭羿菲）“行政院會”14日將拍板新台幣878億元總預算追加預算案，中國國民黨籍台中市長盧秀燕北上出席“行政院會”，預計將向“行政院長”卓榮泰反映地方財政問題。盧秀燕上午9點20分左右抵“行政院”，下車後特別站定向媒體揮手致意，但媒體喊話“市長今天要爭取哪些項目？”、“有要選黨主席嗎？”盧均微笑不發一語，走進“行政院”主樓。



行政案預計今天將討論、通過韌性特別條例修正草案，將匡列上限調高至5900億元，並將普發現金發放時間調整為特別預算公布後一個月內執行發放作業，7個月內發放完畢。另外，“行政院”今天也將討論、通過878億4136萬餘元的今年度總預算追加預算案，其中地方縣市一般性補助款有636億554萬餘元。



近期，圍繞在盧秀燕周邊的議題包括關稅、救災，及國民黨主席選舉。被外界看好接任的盧秀燕究竟參不參選撲朔迷離，盧沈默不回應，這讓國民黨前秘書長李乾龍十分驚訝，昨天表達，過去他與盧一直密切聯繫，盧也表示強烈意願，而不選的消息只是從媒體上看到，沒有聽盧親口講不選，黨內正副議長看到新聞都很錯愕，“都講好了怎麼又不選？”



此外，“經濟部長”郭智輝近日捲入不少風波，包括屏東恆春核三“拿掉敦親睦鄰費”言論、關稅公布當天在福容飯店以“當我們快樂在一起”為名設宴，“經濟部”今早緊急發聲明指出，郭是受醫界友人邀請出席，到場致意並與來賓寒暄後即離席，非郭設宴。郭智輝一早抵“行政院”後，下車後直接走進“行政院”主樓，連看媒體一眼都沒有。