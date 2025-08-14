徐巧芯戰神上身　狂轟關稅談判不知談什麼

藍委徐巧芯。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月14日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”徐巧芯從大罷免脫困後，滿血復活，今天排定第一位質詢火力全開。她鍥而不捨追問疊加關稅，“行政院”經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣一再強調還在繼續談，或說數字方面再進一步調查，徐巧芯則不滿狂轟“你們根本不知道在談什麼”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室等報告“因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況”，並備質詢。



徐巧芯質詢一開始就說，非常遺憾，今天看到書面報告，“行政院”的經貿辦公室還是沒有把民眾的話聽進去。今天的報告裡面翻開來還是一樣是官腔、喪事喜辦，只講說有幾成是零關稅，所以不去談論哪一些要被疊加關稅的產業，現在已經開始被收稅了，他們到底會受到多少衝擊？影響有多大？



徐巧芯說，四月確實有說有疊加式關稅，我們要請大家去跟美國談，第一個不就是希望稅率能夠下降，第二個不要用疊加的方式，結果關稅從32%下降到20%，疊加沒有被取消，為什麼賴清德都沒有告訴民眾？一直到這個話題延燒起來之後，“行政院副院長”鄭麗君才開了一個記者會告訴大家，對！有疊加。



徐巧芯也詢問，三個主要的產業，第一個自行車的部分，我們的最惠國待遇關稅範圍，大概是在多少到多少？



顏慧欣說，這一部分，我們的關稅結構有經過進一步的分析，我們大部分的工業產品實際上都……。



徐巧芯沒有等顏慧欣講完又說，問的是自行車產業，我們一個一個產業來談。不想再聽這些官腔事情，自行車最惠國待域的關稅範圍是多少？很難嗎？