藍委黃仁批台東大武設風電　大罵郭智輝混蛋

藍委黃仁。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月14日電（記者 黃筱筠)台亞風能擬在台東推動風力發電，目前仍於環境影響評估階段，12日晚間在大武鄉綜合活動中心舉辦公開說明會，場外居民高喊“滾回去”，雙方還一度發生推擠。中國國民黨籍原住民“立委”黃仁今日在質詢時因此議題痛批“經濟部長”郭智輝是“混蛋”，郭以前下游廠商在當地進行說明會，被抗議，還要執意進行嗎？而現場出席台“經濟部次長”江文若則說，會把相關意見轉回給“部長”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室等報告“因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況”，並備質詢。



台亞風能12日晚間在台東大武鄉舉辦環風力發電境影響說明書擬編公開會議，但會議還沒開始，就已爆發激烈衝突。居民高喊“滾回去”，反對沿著海岸線設置33支大型風機，擔心影響環境與生活，而業者則強調程序合法，雙方立場強烈對立。



黃仁質詢時說，請你告訴郭部長，要執意在台東推動風力發電嗎？台東人在12日，在地方已經抗議，民眾都抗議了，還要再通過這樣來路不明風電設置，混蛋！跟郭部長講一下。不要老是這樣，一個政策影響我們地方環境、環保，你們這樣子執意執行嗎？你回去告訴郭部長，混蛋！