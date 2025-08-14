王惠美擴大彰化走讀藝術節規模　暖身設計展

彰化縣長王惠美致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月14日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣長王惠美今天宣布，“2025彰化走讀藝術節”將在10月4日至26日盛大登場！她表示，今年彰化縣爭取主辦“2025台灣設計展”，預計10月10日開幕，縣府要讓彰化“好戲不斷”，今年特別擴大辦理走讀藝術節替設計展暖身，加入實驗劇場演出，一路從10月初熱鬧到10月底，歡迎大家踴躍到彰化旅遊，感受彰化的熱情與活力。



彰化縣文化局14日上午在彰化市武德殿舉辦“2025彰化走讀藝術節—實驗劇場”宣傳記者會，由王惠美主持，她表示，今年走讀藝術節搭配台灣設計展擴大規模辦理，推出劇場表演節目，並且開放全台表演團體徵件，收到許多優秀團隊申請，最後由3個團隊脫穎而出成為實驗劇場執行團隊，分別是陳家聲工作室劇團、阿伯樂戲工場、日日製作舞團。



王惠美表示，彰化走讀藝術節自2021年起舉辦以來，歷屆活動均廣受好評。今年適逢台灣設計展首次移師彰化縣，縣府特別擴大舉辦同時在彰化市及鹿港鎮辦理，將“實驗劇場”帶入古蹟、街巷與老屋，打破“看戲一定要進演藝廳”的框架，讓民眾在熟悉的場景中，以全新視角重新認識彰化的文化底蘊。



王惠美強調，今年活動精彩可期，首次搭配台灣設計展，劇場並特別將彰化歷史場域、表演藝術及觀賞者三者結合，並以創新、新穎、具實驗的精神，融合彰化在地元素，集結歷史、藝術與傳統文化，為風華古都注入創新元素，將為觀眾帶來不一樣的藝術視野！



彰化縣府文化局補充，除了實驗劇場以外，“2025彰化走讀藝術節”規劃一連串的活動邀請您闔家參與，除了賞藝術、看表演外，還有藝術走讀輕旅行邀您一同走訪彰化古蹟及藝術作品，另有摸彩提供多項好禮，歡迎民眾攜家帶眷，跟著藝術暢遊美好彰化。