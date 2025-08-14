黃國昌怒轟廉政署雙標又洩密　官員難招架

民眾黨委員黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月14日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今日質詢火力全開，痛批廉政署在新竹市罷免案中雙重標準，一方面說市府違反行政中立，一方面卻閃避具體認定與責任歸屬。更諷刺的是，廉政署自己發出的密件遭公開後態度曖昧不明，以及對涉及關說與廉政登錄一再推託，備詢的台廉政署副署長林炤宏支吾其詞。黃國昌當場要求限期書面回覆，抨擊這根本喪失依法行政的公信力。



“立法院”司法及法制委員會14日邀請“銓敘部部長”、“行政院”人事行政總處人事長、“中央選舉委員會主委”、“法務部”廉政署署長、公務人員保障暨培訓委員會率所屬相關單位列席就“政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實”進行專題報告並備質詢。



新竹市長高虹安在罷免期間被指控動用行政資源透過直播、文宣與公務場地宣傳反罷免，引發行政中立爭議。檢舉人林志潔收到廉政署回函，內容指出市府違反行政中立並已移送地檢署；但市府則否認收到任何相關函文，形成“你說有、我說沒有”的行政羅生門。



同時，林志潔公開了該回函的密件，引發是否構成洩密罪的爭議，且廉政署對此態度曖昧、迴避表態，引發外界批評。另有網路近日傳出疑似前民進黨秘書長林錫耀的Telegram對話紀錄，內容涉及與前“法務部長”蔡清祥、時任“國安會”諮詢委員陳俊麟討論檢察界與調查系統人事，包括“法務部政務次長”徐錫祥、台北地檢署檢察長王俊力、廉政署副署長林炤宏、“調查局”官員邱享坤等人。傳聞中甚至提及協助特定人事升遷的討論，引發關說疑雲。林錫耀已公開否認並提告，“法務部”則表示已請台“高檢署”瞭解。



黃國昌首先鎖定新竹罷免的行政中立爭議。他引述檢舉人林志潔的說法，質疑廉政署是否已“認定”暗示新竹市長高虹安或新竹市代理市長邱臣遠違反行政中立。林炤宏回應，廉政署“沒有直接認定高虹安或邱臣遠”，僅就新竹市政府活動現場的管理疏失提出檢討建議。黃國昌當場批評此為模糊帶過、避談責任歸屬，質問這是否是在護航。



接著談到密件外洩。黃國昌指出，林志潔公開了廉政署標註為“密件”的回函，要求林炤宏明確表態公開是否構成洩密罪。林炤宏表示設密是為了保障告發人，但對“公開是否構成洩密”一事未正面定調，僅稱“需回去瞭解”。在黃國昌逼問期限後，林炤宏表示“約一個月內”回覆。黃國昌怒批，“自己發出的密件被公開，卻連有沒有洩密都不敢講，這叫負責態度嗎？”

