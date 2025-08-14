罷團否認日領2千　顏寬恒：請提告檢調查清楚

罷團“中二解顏”14日駁斥，民眾黨中央委員蔡璧如說，有大學生以日薪2000員投入罷免活動，並要求蔡壁如提出相關證據，否則將提告違反《選罷法》。（照片：中二解顏·罷免顏寬恒臉書） 中評社台中8月14日電／台灣民眾黨中央委員蔡壁如日前透露有大學生日薪新台幣2千元宣傳罷免，中二罷團發言人林宣宏駁斥，要求提出相關證據，否則將於24小時後提告；另也提及中國國民黨籍“立委”顏寬恒昨日說明會稱，請工讀生上街遊說，完全是造謠。蔡壁如14日回應尊重；︀顏寬恒辦公室表示支持提告，讓檢調把民進黨全台大罷免的資金來源查清。



顏寬恒昨日說明會稱“民進黨“立法院”總召柯建銘說，大罷免就是他發起的，民進黨台北市議員洪健益曾表示，賴清德時常召集罷團領銜人，還有民進黨發給各地公文指示，須全力投入大罷免，由此可知，罷免行動主導就是民進黨，罷團及目前所知的挺罷人士，許多都有領取政府部門補貼，讓他們有錢請工讀生上街遊說，還霸道敲門要求簽署連署書”。罷團表示，皆為造謠，要求拿出實質證據，否則提告。



對此，顏寬恒辦公室回應，支持提告，如此一來也順道讓檢調能夠將民進黨此次全台大罷免的資金來源和流向查得清清楚楚。



根據《中時新聞網》報導，蔡壁如表示，罷團是在對號入座嗎，如果沒有的話，那為何要大動作出來回應，從今年3月有惡罷退散志工團到處開講時，在地方就有所耳聞，直言罷團出來講，就是對號入座，她不知道要回應什麼。

