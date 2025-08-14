惠頓又發文〈台灣該怎麼做〉　陳明祺：當諍友

陳明祺接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月14日電（記者 黃筱筠）前美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）日前發表〈台灣如何失去特朗普〉，提到“賴政府”各類決策失利導致與美國總統特朗普漸行漸遠。台灣民眾黨籍“立委”黃國昌今天以此題目質詢提及惠頓過去是支持台灣，台“外交部次長”陳明祺肯定他是台灣非常好的友人，他建議把他看成是諍友。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍、“經濟部”、“財政部”、“農業部”、“行政院”經貿談判辦公室等報告“因應台美關稅及國際局勢變化台美關係互動情形，暨俄烏戰事與以哈衝突外交援助概況”，並備質詢。



林佳龍上午10點30分之後請假。由次長陳明祺代表出席。



惠頓發表〈台灣如何失去特朗普〉引發熱議後，再次發布〈台灣該怎麼做〉（What Should Taiwan Do）評論，主張台灣應建立獨立自衛的“國防”體系。強調台灣不靠美軍、淡化“中華民國”、打造經濟新格局。



惠頓第一篇文章提及，為緩解與特朗普政府的矛盾，台灣駐美代表處自5月起每月斥資6萬美元聘請Ballard Partners，這家以“親特朗普”著稱的公關公司負責對美遊說。但此舉不但無效，還被特朗普陣營視為“外交上的侮辱”，且Ballard已失去部分影響力，且不再是特朗普圈內的關鍵代理人。



黃國昌質詢提及，我們美國友人這篇文章你應該看過啦？陳明祺答覆說，是。