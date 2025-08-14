罷免林思銘民團鬧內鬨　領銜人：不用找戰犯

林思銘罷免案領銜人謝婷婷出席罷免說明會前受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立委”林思銘罷免案14日舉行公辦罷免說明會，原本向媒體表示將盡可能出席的林卻突然缺席，反而是原本前一天在社群平台Threads上發文暗示可能不會到場的林思銘罷免案領銜人謝婷婷出席，謝在會前受訪時坦承罷團確實鬧內鬨，但她認為不用找戰犯，也不該切割人家。



新竹縣第二選區“立法委員”林思銘罷免案14日舉行公辦罷免說明會，林原本向媒體表示將盡可能出席，但卻突然缺席。而前一天才在Threads上發文暗示自己可能不會到場的林思銘罷免案領銜人謝婷婷，14日卻突然出現罷免說明會場，讓現場議論紛紛。



謝婷婷14日在Threads上發文指出，前陣子她因為澄清一則惡意留言被罷團要求下架個人帳號的貼文，這是罷園的選擇，砲口對內，但她下架完以後發現惡意留言一直都還在，於是選擇退出罷團一切運作，“過去可能只會被藍白罵，今天我知道，可能也會被罷團罵，如果你是我，你還會去嗎？”



謝婷婷14日出席罷免說明會前受訪表示，她在Threads上面已經把心情講得很清楚，她認為社會大眾應該也不太會關心罷團吵架的小事，因為罷團吵架也吵不出聲量，她只是想說她該說的話，並捍衛罷團很辛苦的志工朋友。罷團的公關代表日前去上周玉蔻的節目，卻被罷團切割，這樣是適合的嗎，所有人都在為罷免努力，不用找戰犯，也不應該去切割人家。

