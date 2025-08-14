蘇清泉：郭智輝失言　踐踏侮辱恆春人該道歉

蘇清泉接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）核三延役公投將於23日投開票，台“經濟部長”郭智輝12日被中國國民黨籍“立委”蘇清泉質詢時，脫口說“沒敦親睦鄰費看恆春居民支持嗎？”蘇清泉14日向中評社表示，核三是蔣經國時期，美國公司供應協助建廠，民進黨都蓋不出來，郭智輝失言、踐踏、侮辱恆春人，郭白目，該道歉，不然回去當大老闆。



蘇清泉12日質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役；而郭智輝則回“把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！”引發藍綠白抨擊。郭智輝13日仍拒認失言不道歉。



“立法院”社會福利及衛生環境委員召委蘇清泉14日在“立法院”接受中評社訪問表示，郭智輝是嚴重失言、失格、白目，恆春的核三廠，還有核二、一，都是蔣經國時期1977到1984、1985年完工，現在叫民進黨政府去蓋，都沒這個能力。蔣經國時期帶動台灣經濟起飛，也包括恆春，恆春以前很窮、落後，種瓊麻，都衹有便宜的農產品。但核三廠一建後就不同，核三廠的反應爐更是美國西屋公司（Westinghouse）製，汽輪發電機是美國奇異公司製，美國人協助建廠。



蘇清泉說，核三廠帶給恆春很多就業機會，也是經濟發展的起點。現在恆春4鄉鎮一整年的回饋金，也才2.4億新台幣，郭智輝的失言，是汙衊、踐踏屏東恆春百姓，虧郭智輝自己還是屏東枋寮人，是屏東人的羞恥。



他痛批，郭智輝應回去當大老闆，民進黨政府、“經濟部”的能源政策都錯了，“經濟部”應照顧各產業，看看台中火力發電廠的6支煙囪，附近居民也是有回饋金，但台中人仍誓死反對，不是回饋金問題，是PM2.5空氣懸浮粒子，會害死人的生命健康。但照郭智輝這樣講法，恆春人比台中人好搞定、愛錢嗎？實在沒邏輯。

