普發現金拍板　特別預算公布後1個月內發放

“政院”會後記者會，由發言人李慧芝(中)主持。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月14日電（記者 鄭羿菲）“行政院會”今天通過韌性特別條例修正草案，將匡列經費上限調高至新台幣5900億元，並將普發現金一萬元的發放時間調整為特別預算公布後1個月內執行發放作業，7個月內發放完畢。



“立法院”三讀“因應國際情勢強化經濟社會及民生“國安”韌性特別條例”（韌性特別條例）原匡列新台幣5450億元，其中2350億元用以普發現金、1500億元用於“國土安全韌性”、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元作為社會支持，原先“政院”規劃撥補台電1000億元未被列入。



“行政院會”上午通過韌性特別條例第3條、第6條、第9條修正草案，除適用範圍新增強化電力系統，另為加強支持產業、照顧弱勢族群以及發放現金作業所需新增的相關經費，整體經費上限由5450億元提高為5900億元。



“行政院”發言人李慧芝主持“政院”會後記者會轉述，“行政院長”卓榮泰說，修正案主要是因台美關稅談判尚未底定，為因應未來產業需求，因此預留額度200億元，同時增加強化電力韌性、照顧弱勢族群，還有發放現金作業所需新增的相關經費，後續請部會加強溝通，儘速完成修正案修正程序。