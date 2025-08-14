舌戰！卓榮泰槓盧秀燕：不是來這創造聲量的

“行政院長”卓榮泰。（照片：“行政院”提供） 中評社台北8月14日電（記者 鄭羿菲）“行政院”今拍板新台幣878億元總預算追加案，台中市長盧秀燕親自出席“行政院會”與“行政院長”卓榮泰在會中爆發口角。盧在討論追加預算過程，多次提及總預算創新高，以及《財劃法》計劃型補助款等相關問題，卓榮泰兩度提醒“現在是討論事情、解決問題，不是來創造聲量的”，制止盧秀燕再發言。



“行政院”14日上午召開“行政院會”，院會在上午近11點結束，盧秀燕走出“行政院”主樓後，直接搭乘座車離去，並未向媒體揮手致意。稍後於11點45分，“行政院”召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“經濟部次長”何晉滄、“行政院主計總處”副主計長陳慧娟出席。



李慧芝轉述，院會在討論總預算追加預算案時，盧秀燕突然提到總預算創新高、財劃法、計劃型補助款等相關問題，卓榮泰先是回應，今年度不只“中央政府”總預算創新高，六都預算也都創新高，而“中央政府”增加新台幣2800億元是為了推動新型計劃，但也遭“立法院”大幅刪除2075億元，另外明年還要依照新的財劃法再分給地方3700多億元。卓榮泰強調，中央不是魔術師，中央與地方都應該共同討論。