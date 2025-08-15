蘇治灝：民進黨極端化風險高應思考兩岸合作

蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月15日電（記者 方敬為）針對民進黨支持度重挫，基本盤鬆動，民進黨籍前雲林縣長蘇治芬胞兄、蘇東啟文教基金會執行長蘇治灝接受中評社訪問表示，賴清德帶領的民進黨越趨極端化，對內鬥爭在野黨，對外又激化兩岸關係對立，台灣社會撕裂，加上台海衝突風險上升，民眾自然會對綠營感到不信任，並導致淺綠支持者游移。



蘇治灝認為，民進黨應思考調整極端路線，放下鬥爭在野黨，尤其是可考慮轉圜兩岸關係，綠營當前政治環境逆風很大原因就是台海兵凶戰危，加上美國對台課徵高關稅，經濟受挫，若能思考兩岸合作，或許能夠在美國關稅危機之下找到出路，也能藉由改善戰爭氣氛，替政黨加分。



蘇治灝，現任中華圍棋協會理事長，出生雲林北港政治世家，父親為已故雲林縣民進黨籍議員蘇東啟；母親蘇洪月嬌曾當選4屆“台灣省議員”，在陳水扁執政時代擔任“國策顧問”。妹妹蘇治芬歷任1屆“國大代表”、2屆雲林縣長、3屆“立委”，目前擔任“農業部”所屬畜產會董事長。



726大罷免失敗後，台灣民意基金會8月12日公布政黨民調顯示，民進黨支持度重挫7.1個百分點，支持率跌至29%，創下2024年1月以來新低。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，民進黨8月政黨支持度重挫，明顯是726大罷免大槓龜的政治衝擊，整個政黨形象已經面目全非。



蘇治灝表示，民進黨的基本盤若出現鬆動，絕對是重大警訊，代表有部分淺綠的支持者正在游移，這些人可能對民進黨感到失望，有的或許會轉向支持非綠陣營，又或者不再投票，換言之，綠營在2026年的地方選舉或將非常艱辛。