江和樹：盧秀燕領軍利藍白合，但不宜急就章

台中市長盧秀燕與台中市議員江和樹一同勘災。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月15日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕傳出“考慮不選”黨主席，與盧關係密切，主張藍白合作的台灣民眾黨中央委員、市議員江和樹接受中評社訪問表示，盧秀燕領軍確實有利藍白合作，但不宜急就章，盧此刻任黨魁就會立即成為被攻擊目標，其實只要國民黨認為盧是2028首要人選，按盧秀燕的性格以及在台中的經驗來看，藍白合作就有機會。



國民黨主席改選將在9月1日至5日領表，並於10月18日投票，被外界視為熱門人選的盧秀燕11日傳出“考慮”不參選，引發關注。由於新一屆黨主席任期4年，攸關2026縣市長和地方選舉、2028大選的提名及藍白合作，盧被視為2028大選熱門人選，擔任黨魁與否將有重大影響。



江和樹表示，盧秀燕在台中市與民眾黨關係密切，確實若由盧率領國民黨，包括2026地方選舉、2028大選相對有利於藍白合作，不過對盧秀燕個人而言，還是得考量當中的利弊得失，他能理解盧的猶疑之處，因為今年若接任黨魁，馬上就會成為民進黨攻擊的頭號目標，且還要承擔2026地方選舉大任，確實需要審慎考量。



江和樹指出，在野黨黨主席首要工作就是監督、制衡執政黨，是經常需要衝撞、對抗的角色，盧秀燕的行格經常是以柔克剛，避免正面衝突，擔任黨魁一職的合適性也有待商榷。



他說，當然，最終還是要看盧秀燕的意願，若願意接掌國民黨黨主席，未來藍白合作或許會相對順暢，從2022年地方選舉到2024年大選，台中市在盧秀燕的操盤下，成為藍白合作的典範，且盧與民眾黨主席黃國昌也建立起友善關係，並且與前主席柯文哲也有交情，會是未來促成在野合作的關鍵角色。

