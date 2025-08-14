卓榮泰：美疊加關稅最高30%談判還在進行

“行政院長”卓榮泰到台中市與中部機械業者交流座談。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月14日電（記者 方敬為）美國對台課徵對等關稅20%，還要疊加既有稅率，引發產業震撼，台灣中南部機械業首當其衝。“行政院長”卓榮泰今天下午到台中市與業者座談，強調20%疊加關稅只是暫時性稅率，台美正談判中，政府會積極交涉朝取消疊加關稅、降低稅率努力。



卓榮泰指出，根據統計，台灣輸美工業產品有82.5%是0關稅，所以大部分的產品是0＋20%；另有12%是在5%到10%，所以疊加關稅最高大約落在30%左右。政府會根據個別產品的經貿情形，給予不同的產業支持方案，他承諾，政府會與業界同在，幫助業界度過難關。



卓榮泰也說，美國對等關稅的背後就是要彌平貿易逆差、再工業化，台灣願意與美國合作，成為美國再工業化的夥伴，增加關稅談判利基。



美國對等關稅政策8月7日起實施，台灣輸美關稅稅率為20%，台灣產業界日前赫然發覺，該稅率是“疊加關稅”，也就是所有產品輸美既有關稅都要再加徵20%，引發嘩然。全台總工會發出警告，包括工具機、機械、資通訊、螺絲、腳踏車、紡織等產業首當其衝，原先0關稅的直接被課20%，10%稅率的更暴增至30%。



卓榮泰14日下午率“行政院秘書長”龔明鑫、“經濟部長”郭智輝等人到台中市參訪慶鴻機電公司並與中部機械業者交流座談，包括國民黨籍台中市長盧秀燕、“立法院副院長”江啟臣、藍委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、綠委何欣純、蔡其昌等人與會。



對於疊加關稅20%，卓榮泰強調，該稅率只是暫時性，目前都還再談判當中，這次對等關稅的調整，世界各國所面臨的挑戰都一樣，因為這個關稅調整的大原則，只有一個標準，“就是美國標準”。台灣經過談判團隊的努力，已將關稅從32%降至20%，換言之，台灣的產業從沒有遭遇32%的嚴苛關稅。

