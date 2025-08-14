台南AI機器人夏令營　黃偉哲與學生熱絡交流

台南市長黃偉哲現場操作機器人並與學生交流任務策略。（照：台南市政府） 中評社台南8月14日電／AI浪潮席捲校園，台南市今年暑假首度推出AI機器人營隊，為小學生與國中生量身打造分齡課程，14日上午第4梯營隊在新營國小舉行，民進黨籍台南市長黃偉哲出席致詞，與學生共同操控機器人、交流心得，氣氛熱絡，教育局長鄭新輝及多所國小校長也到場關心。



黃偉哲表示，孩子是“國家”未來的主人翁，必須引導他們早日接軌世界科技發展，AI、無人機與機器人將是未來重點，市府透過暑期營隊希望激發學生興趣，未來能參加國際競賽、展現作品，培養高度專業能力。



黃偉哲也以颱風應用為例，說明機器人不再只是工業工具，結合AI與無人機，未來可協助危險作業，例如颱風來襲時拉帆布、修屋頂，減少人力危險。



教育局長鄭新輝指出，今年暑期營隊以國際知名機器人大賽“FIRST”內容為核心設計，依年齡層規劃課程，學生在實作中學習解決問題、團隊合作、邏輯思維與創新能力。



教育局表示，每梯次30人、為期3天，國小低年級以“安平砲台”、“媽祖出巡”等趣味機器人遊戲啟發興趣；國小高年級及國中組則聚焦路徑規劃與感測器應用，累積參賽經驗。



營隊講師蔡純如說明，課程以“團隊合作”為核心，每組3至4人，分工包含隊長、程式設計師、策略規劃員等角色，學生透過任務討論、嘗試與修正，不僅累積技術能力，更磨練溝通協調等軟實力。



