國民黨魁選舉陰謀論　朱立倫子弟兵凌濤開砲

國民黨主席朱立倫已表達交棒意願，據了解是因為首波726大罷免後黨內對他毫無肯定，懷疑朱立倫仍要“卡盧”，讓朱相當心寒。而在傳出盧秀燕要棄選後，前中廣董事長趙少康說，目前朱立倫看起來連任機率很高，“但這樣對國民黨是好事嗎？”



國民黨主席選舉辦法時程為9月1日至5日進行領表、9月4至5日登記、9月9日公告候選人、10月18日投票、11月1日全代會交接。將領表、登記的時間訂在8月23日第二波大罷免投票之後，朱立倫此舉被解讀就是為了消除外界懷疑他會“卡盧”的聲音。



凌濤指出，國民黨主席朱立倫正值任期屆滿之年，朱立倫期盼黨內討論不要讓作戰產生紛亂，所以早在五月就直白拋出“順利交棒”，而在726完封勝利的隔幾天，再度於中常會提及“放心交棒”，時程訂在823之後，希望823之後大家有充分時間表態，結果特定人士，東喊誰卡誰、西逼誰不承擔，到處找寄生宿主，東罵西罵，自己對黨的作戰不僅沒貢獻，也無長遠主張，“把黨主席選舉當成自己的求職大會”。



凌濤強調，如果國民黨走向一個新階段，少數特定人馬的起手式是批鬥攻擊，未來會是一個團結的國民黨嗎？他相信朱立倫、盧秀燕、蔣萬安，以及多位被點名的人士，823前對這些炒作都會很無奈，也很困擾，戰鬥未結束，就由少數人開始炒作，只怕會讓目前正在努力奮戰的將士心寒。



凌濤最後說，眼下還有七位國民黨籍“立委”奮力反惡罷、還有重啟核三延役公投要努力，“這些人適可而止吧？”