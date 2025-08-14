陸委會禁止三類人出席93閱兵　否則依法裁罰

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月14日電（記者 鄭羿菲）今年是抗日勝利80周年，中國大陸即將舉辦93閱兵，陸委會副主委梁文傑14日表達3點立場，包括禁止“中央”與地方政府公務員出席相關活動、禁止曾任“國安”相關指標性人員參與，及任何涉及陸方從事合作行為，如配合宣傳等，將依法裁罰。



陸委會相關立場如下：一、禁止“中央”與地方政府人員出席93閱兵及其官方主導之相關活動。二、禁止曾任“國防”、外交、大陸事務或與“國家安全”相關機關的政務副首長以上人員，或少將以上人員，或情報機關首長等指標性人員參與。三、如有政黨、法人、人民團體或個別人士參與相關活動，涉及與陸方從事任何形式的合作行為，將依法裁罰。



陸委會14日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體追問，現在是否已有相關人員申請參與93閱兵及其官方主導之相關活動？梁文傑說，目前有些零星的申請案件，有些還沒跑完程序還在審議，有些已經駁回，而公務人員要赴陸，一定是達到某種層級才需要向陸委會申請。



媒體問及，網紅“館長”陳之漢稱要直播93閱兵，會否觸法？梁文傑指出，今天的公告主要針對政府公務員等，一般民間人士若要參加93閱兵，目前規定不會禁止。