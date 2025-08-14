卓榮泰台中行踉蹌一下　盧秀燕趕緊伸手扶

“行政院長”卓榮泰到台中市就美國對等關稅問題與機械產業座談，台中市長盧秀燕也出席。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月14日電／“行政院”今天上午召開院會討論“總預算追加預算案”，據“行政院”發言人李慧芝轉述，中國國民黨籍台中市長盧秀燕會中發言內容，讓“行政院長”卓榮泰感到偏離主題，故出聲表示：“現在是來討論事情、共同解決問題的，不是來創造聲量的”。今天下午卓、盧2人又在台中碰面，一同與機械業者座談，卓才下車走到門口踉蹌一下，盧秀燕見狀伸手扶一把。對於上午兩人是否吵架？卓榮泰否認，盧秀燕則笑而不語，僅答“謝謝”



卓榮泰14日下午到台中市就美國對等關稅問題與機械產業座談，卓榮泰到場時，盧秀燕已在門口迎接，卓榮泰進場時踩到階梯踉蹌一下，盧秀燕還伸手去扶，隨後兩人笑著進場。



卓榮泰受訪表示，今天上午在“行政院會”是在討論關於追加預算的討論案，其中盧市長針對地方在目前財政上，因為種種原因所受到的困難，也提出了她的說明，希望地方政府能獲得相關協助，相關訴求與政府提出追加預算案的內容、精神一致，我們只是就事論事，且最後他也跟盧秀燕相約，下午在台中見面，所以“沒有這個事情”，他強調，“行政院會”是一個公開討論各種意見的地方，歡迎所有地方首長列席表示意見。