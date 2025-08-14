南投國姓鄉夏令營　小朋友學客語做牛汶水

國姓鄉公所舉行“Fun客一夏”夏令營，帶孩子體驗客家文化。（國姓鄉公所提供） 中評社南投8月14日電／國姓鄉有七成客家人，是南投縣最大的客家聚落。國姓鄉公所舉行“Fun客一夏”夏令營，帶孩子體驗客語播音員，達人手把手教導製作客家甜點牛汶水，客語導覽解說糯米橋古蹟等活動，推廣客家語言與文化。



國姓鄉公所指出，“Fun客一夏”夏令營邁入第3年，鄉內4年級至6年級的學童都可以免費報名。今年營隊5天期間，課程包含客語播音員、生活話劇、客語唱跳、戶外導覽、手作客家甜點、營火聯歡晚會及成果發表會。透過多元有趣的活動，培養小朋友對客語的興趣，達到傳承及推廣客語的目的。



13日戶外教學是營隊焦點，達人教導學員製作客家甜點牛汶水，學員自己親手將粄團戳成湯圓狀再拍扁。品嘗煮熟的粄團搭配黑糖薑汁，學員直呼“自己做的更好吃”！還體驗採香菇，了解地方產業。客語導覽老師徐松邑解說糯米橋古蹟、北圳伯公廟，深入認識國姓鄉的歷史文化與信仰，加深對故鄉土地的認識與情感連結。



杜姓學員說，參加夏令營可以學客語，還可以玩遊戲，培養團隊默契。劉姓學員說，他是客家人，卻不太會說客語，這次營隊幾乎全程都是客語，客語進步神速，回家可以跟阿嬤用母語聊天。



國姓鄉長邱美玲說，我們深信，語言學習不應只是枯燥的記憶與練習，而是應該融入生活、遊戲與文化體驗中。因此客語夏令營透過多元有趣的活動，讓孩子在歡樂的氛圍中親近客語、愛上客語。期盼客語在新一代心中生根發芽，讓這美麗的語言繼續在台灣這片土地傳唱。