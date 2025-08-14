全球最大金磚在台灣　220公斤價值破7億

黃金博物館“鎮館之寶”220.3公斤大金磚，鑄有中央銀行標誌。（照：黃金博物館提供） 中評社台北8月14日電／特朗普2.0擾動全球政經局勢，也使金價頻頻改寫歷史新高。台灣“中央銀行”今天分享關於黃金的有趣知識，指出全球“央行”中，最大金磚的擁有者就是台灣“央行”，“央行”擁有重達220公斤的金磚，目前價值達2378萬美元（約值新台幣7.1億元），現於金瓜石黃金博物館展示。



台“央行”今天在臉書發文表示，受到美國總統特朗普（Donald Trump）2.0貿易政策的不確定性、地緣政治緊張，避險需求升溫等因素影響，2025年4月，黃金現貨價格一度飆升至每盎司3500美元，儘管在“央行”需求放緩、美元回升及投資人獲利了結等利空因素夾擊下，黃金小幅回檔，8月13日仍收在3364.4美元的高檔水準。



“央行”指出，根據金氏世界紀錄，目前全球最大的金磚是阿拉伯聯合大公國造幣廠所擁有的300.12公斤金磚，價值高達3561.4萬美元。一般標準交割金磚，每塊重400盎司；2024年底在杜拜貴金屬大會閉幕式上亮相的這塊金磚，重量相當於24塊標準交割金磚。



在此之前的紀錄保持者，則是日本三菱材料公司於2005年打造、原本放在靜岡縣土肥金山展示的250公斤金磚。隨著金價高漲，保險費及管理成本日益升高，加上管理者擔憂這塊價值已較20年前上漲10倍的金磚被不肖之徒覬覦，進而危及員工人身安全，已於今年7月31日結束金磚展示，改以外觀相同的複製品取代。



至於全球“央行”中，最大金磚的擁有者則是台灣“央行”。



“央行”說明，現在金瓜石黃金博物館展示重達220公斤的金磚，是“央行”於2004年外借給台北縣政府（現為新北市政府），委請中央造幣廠鎔鑄成的超大金磚，一度獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚。



根據媒體報導，當時台北縣政府一行人在時任台北縣縣長蘇貞昌帶隊下，向“央行”前總裁彭淮南洽談；幾經研商，“央行”終於同意，簽訂出借契約並經法院公證。



“央行”表示，這塊目前價值達2378萬美元（約值新台幣7.1億元）的金磚，外層有強化防彈玻璃框罩住，但左右兩側各有一個小孔，可讓參觀的民眾觸摸金磚，沾沾喜氣、帶來財運。暑假期間，民眾前往金瓜石黃金博物館觀光，就能親手觸摸這塊全球“央行”界最重量級的金磚。