呼應賴清德　台官方：核安不能被公投

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月14日電／核三重啟公投8月23日投開票，兼任民進黨主席的賴清德昨天表態會投不同意票，並說“核安是科學問題非公投能夠解決”。“行政院”發言人李慧芝今天說，核電廠重啟必須先評估是否有重啟的安全條件、期程以及成本，還要遵循核安無虞、核廢料有解及社會共識等3原則，核安是科學問題，安全不能被公投。



賴清德13日說，面對核電廠是否重啟的議題，程序上有“2個必須”，且政府會秉持“3個原則”審慎以對，而核三重啟公投根本無法確認人民願意承擔多少風險，“823公投我會去投票，我們一起投下不同意票”。



“行政院”發言人李慧芝今天主持“行政院會”後記者會被問及“政院”態度，她說，賴清德及“行政院長”卓榮泰一再強調核電廠能否重啟有2個必須與3個原則，包含必須有明確子法，“核安會”也在8月1日預告“核子反應器設施運轉執照申請審核辦法”修正草案，預計9月30日預告期滿，後續台電會依相關辦法進行自主安全檢查，評估有沒有重啟安全條件、期程以及成本。



李慧芝說，政府對於核電有一貫立場，包括核安無虞、核廢料有解及社會共識等“3個原則”，才能負責任面對核電問題，且安全是台灣社會最大共識，安全是科學問題，安全不能被公投。



李慧芝指出，賴清德也強調，在還沒經過安全檢驗程序、未讓民眾充分了解風險跟成本之前，就進行核三重啟公投，無法確認民眾願意承擔多少風險。



“立法院”5月三讀修法，延長核電機組運轉年限最長20年，“核安會”日前預告配套子法，未來核電機組若要繼續運轉，得於執照有效期限屆滿前，填具核子反應器設施運轉執照換照申請書及再運轉計劃，並新增要求檢附輻射相關議題查核評估報告以及耐震安全評估說明。