陸委會：民選公職禁止擁有“雙重國籍”

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月14日電（記者 鄭羿菲）台“內政部長”劉世芳日前脫口“我們是承認中華人民共和國”，涉“兩國論”惹議。陸委會副主委梁文傑14日表示，民選公職人員禁止擁有“雙重國籍”，擁有“外國籍”這件事與承不承認中華人民共和國是兩件事、是兩回事。



梁文傑說明，民選公職人員禁止擁有“雙重國籍”，這是《“國籍法”》明確規定，也是“中華民國”國民都必須遵守的法律義務，而所謂的“外國籍”，指的是“中華民國”以外的“國籍”，無論是一個國家、一個政權、一個組織也好，只要擁有它的“國籍”，就是所謂的“外國籍”。



劉世芳日前脫口而出，“站在‘中華民國’政府立場上，我們是承認中華人民共和國”，引起風波。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，此言論違反“中華民國憲法”的“新兩國論”，不但衝擊兩岸關係，更把台灣推向危險，嚴重違反台灣人利益，這樣的“閣員”應該下台謝罪，賴清德更應出面給個交代。



對此，“行政院長”卓榮泰13日曾表達，劉世芳談話有其依據，兩岸現在雙邊共同的依據，會以“中華民國憲法”為依據。



陸委會14日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。



媒體問及，台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑今年3月在微博轉發“台灣必歸”圖文，陸委會鎖定20餘位台灣藝人配合中共對台操作調查，相關進度為何？梁文傑說，目前處分都還沒有出來，目前已陸續通知20名台灣藝人要說明，收到10多份回覆，我們會設定一個時間點，若還沒有回覆，就會視為回覆，代表政府已盡告知說明的義務，之後就會裁處。