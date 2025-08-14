侯漢廷再曝　郭智輝搭公務車快樂宴3小時

台北市議員侯漢廷。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北8月14日電／新黨籍台北市議員侯漢廷14日上午爆料，美國對等關稅1日公告當天“經濟部長”郭智輝出席晚宴，現場還有“監察委員”趙永清、“中研院”前院長翁啟惠等人。“經濟部”澄清，郭智輝非主辦人，僅到場致意即離席。對此，侯漢廷14日下午再揭露，並非短暫致意，整整在現場待了3小時才走，而且還是搭公務車，有紀錄可查。



侯漢廷今天早上在臉書發文，郭智輝8月1日美對台公布暫時性關稅當天，到福容飯店11樓貴賓包廂出席“當我們快樂在一起”晚宴，包含“監察委員”趙永清、“中研院”前院長翁啟惠等均有出席，引發熱議。“經濟部”後來澄清，當日餐敘部長受醫界友人邀請出席，部長到場致意並與來賓寒暄後即離席。活動並非由本部或部長主辦。



綜合台媒報導，侯漢廷今天在網路節目“大新聞大爆卦”繼續爆料，“經濟部”聲稱郭只是短暫停留，然而，當天郭下午4時40分抵達福容大飯店，晚上7時40分後才離開，總共停留了3小時，“這就是“經濟部”聲稱的短暫致意即離席嗎？”



侯漢廷指出，從早上10時30分受訪到他上節目已經5小時過去，還沒等到郭智輝本人出來回應，那就請“經濟部”不要再幫郭圓謊，因為郭當天搭乘公務車，於下午4時40分抵達福容大飯店，直到晚上7時40分才離開，整整3小時，而非“經濟部”所謂“到場致意並與來賓寒暄後即離席”，“經濟部”公然說謊，公務車出班紀錄應該可查閱。



侯漢廷說，吃飯其實也沒甚麼，吃貴一點也沒關係，飯店低消6萬元加1成服務費，郭高興吃多少就吃多少，他如果老實說去吃飯，全程都有掌握關稅議題也好，但就民進黨標準審視，當年八八風災前“行政院”祕書長薛香川吃父親節大餐，被民進黨痛批，蔡英文認為“氣到想砸電視”，薛最後也被綠營轟下台，這次怎麼不來抨擊郭智輝，何況八八風災還不能預測。



侯漢廷痛批，“快樂在一起”3個小時，是“經濟部”聲稱的“短暫致意即離席”嗎，下午4時40分下班了嗎，“監察委員”是不是該查一下，“喔，“監察委員”也在一起吃飯，快樂在一起”，民進黨要不要拿出當初抨擊薛香川的標準，要求郭智輝下台？