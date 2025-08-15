連賢明：要台積電回台　有電有人有地嗎？

連賢明。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月15日電（記者 黃筱筠）美國對台灣課徵對等關稅20%還要疊加既有稅率，外界質疑台灣談判團隊未善用台積電資源。中華經濟研究院院長連賢明接受中評社訪問指出，台積電當然是重要的一張牌，可是不能碰到特朗普就搬出台積電，這種談判方式是沒有辦法成功。也有人說台積電太早送，那現在把在美國6個廠都搬回台灣，可能嗎？台灣水、電、土地、人力都不夠。



連賢明，美國波士頓大學經濟學博士，曾任政治大學財政學系特聘教授、政治大學台灣研究中心執行長、政治大學創新國際學院副院長、台灣大學經濟系合聘教授、“中央研究院”經濟所合聘研究員、“國科會”科技民主與社會研究中心副主任。



連賢明指出，台灣不能以爲有台積電就天下無敵，這個談判方式事實上是很難獲得別人同意。



至於有人講台積電太早送，或者是說我們把全部的投資都移到美國，那未來大家會擔心台積電先進製程或技術這方面的發展？



連賢明也說，其實很多人在質疑這一點，那就問他們，我們把美國的台積電全部移回來好了，現在6個廠要設在哪？台灣其實已經是全世界半導體廠密度最高的地方。全世界對半導體需求越來越高，台積電不太可能不滿足市場需求，大家都希望你能夠滿足。如果台積電的廠都要保留在台灣，我們現在哪裡有地？哪裡有水？哪裡有電？你要設在竹科，竹科現在也滿。想要把美國廠房搬回台灣，是一個很現實的問題。



他曾碰到一位台灣大學化學系老師，他們碩士班40幾位學生，30幾個都去台積電工作，我們台灣就那麼多人，又少子化。現在不論是人力、土地、水電、資源，其實都面對這個狀況。



連賢明也說，如果把所有6寸廠、8寸廠全部關起來，台灣只做先進製程。“那要賭”，哪一天先進製程需求掉下來了，該怎麼辦。