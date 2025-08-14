黃國昌高雄宣講　藍白合作2028拉下賴清德

民眾黨主席黃國昌14日晚間在高雄出席國民黨舉辦的重啟核三政策說明會前受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月14日電（記者 蔣繼平）針對藍白合作議題，台灣民眾黨主席黃國昌14日晚間在高雄出席國民黨主辦的重啟核三政策說明會前受訪表示，給民進黨與賴清德教訓已成為社會最大共識，在2028年拉下賴清德，以及2026年贏得地方大選目標下，民眾黨會展顯最大的誠意與善意，與最大在野黨國民黨進行必要的協調與溝通。



台灣民眾黨發起核三重啟公投，8月23日將投票。國民黨中央黨部14日晚間6點30分在高雄市黨部舉辦公投說明會南部場，予以力挺。



國民黨主席朱立倫與民眾黨主席、黨團總召黃國昌同台宣講。黃國昌抵達時與藍委柯志恩、藍委陳菁徽、藍議員邱于軒等人握手打招呼後接受聯訪。



黃國昌表示，台灣能源轉型的關鍵時刻，在民進黨過去8年執政下能源政策一蹋糊塗，慘痛代價由台灣人民來承擔，台灣人民真的已經受夠了。過去補貼台電3千億，短短4年當中忍受了3到5次的漲價，這樣的狀況無法再讓台灣人民忍受下去。



黃國昌表示，目前台灣的狀況是“台電跌倒，綠友友吃飽”，但錯誤的能源政策，民進黨政府完全沒有任何轉型與檢討。



針對賴清德在民進黨中常會說安全不能拿來公投，黃國昌批評，他反問民進黨不是公投民主起家嗎？當初作為民進黨第一個公投題目不就是核四，怎麼過去民進黨可以用核四來公投，現在在野黨要拿核三延役公投，突然說這不是可以公投的事項。



黃國昌痛批，這再次顯現“綠能你不能”，民進黨徹底的雙標，而且更嚴重的是背棄民進黨過去人民作主的理念。他必須要再說一次，台灣是全體台灣人的，不是民進黨的，民主是人民作主，不是民進黨做主。

