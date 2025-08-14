被追問連任黨魁？朱立倫：別被對手見縫插針

國民黨主席朱立倫14日晚間出席在高雄舉辦的公投說明會時先受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席選舉將在10月18日舉行，黨主席朱立倫14日晚間出席高雄的公投說明會時，針對媒體詢問是否會考慮再度參選主席連任及藍白合作議題，僅重申反惡霸戰獨裁，不要讓對手見縫插針，就結束聯訪上樓。



國民黨中央黨部14日晚間6點30分在高雄市黨部舉辦“823公投重啟核三政策說明會南部場”，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席、黨團總召黃國昌同台宣講。



針對外界關心盧秀燕不選主席後是否會再次爭取連任，朱立倫表示，國民黨“立委”正在被罷免，一定要反惡霸戰獨裁，全力力挺7位同志，而且還面對公投的挑戰，現在沒有任何時間與空間，讓對方讓綠營見縫插針，只有團結一致，打贏823這場挑戰。



針對今晚與黃國昌同台是否會就2026縣市長合作進行溝通，朱立倫表示，現在持續在823公投戰役當中以及反惡霸的戰役當中，和民眾黨一起團結努力。



朱立倫提到特別謝謝黃國昌到高雄，週日在雲林場活動希望黃國昌也能來，下周一在台北，黃國昌也會參與公投說明會，這周末有七、八場在各地的反惡霸說明會，也謝謝黃國昌也來參與，也謝謝民眾黨一起來支持。



針對傳出“經濟部長”郭智輝失言與遭爆料赴宴，朱立倫表示，對國民黨來講就是全力反民進黨發起的惡霸，他也一再呼籲政府就是要好好做事情，最近重點就是關稅衝擊與南部風災，若政府官員不在乎民眾，他不知道這樣的官員還需要存在嗎。



媒體還要詢問有關賴清德的發言爭議時，藍委柯志恩就用謝謝打斷提問，護送朱立倫上樓。