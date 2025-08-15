林祖嘉：美國吃人夠夠　台灣跪還不夠

政大經濟系教授林祖嘉接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月15日電（記者 張嘉文）美國課徵台灣關稅“20%＋N”，嚴重衝擊台灣經濟。政治大學經濟系兼任教授、中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉向中評社表示，“賴政府”談判過程資訊不透明，產業界在最後一刻才確知關稅是疊加計算，衝擊更為嚴重。



他認為目前看來，台灣對美談判情勢非常嚴峻，若在後續談判中還要大幅對美開放市場、增加對美投資，就“美國吃人夠夠，台灣跪還不夠”來形容恐怕一點也不為過。



林祖嘉曾任政治大學經濟系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會特任副主委，現為國民黨大陸事務部主任、政大經濟系兼任教授。



美國於8月7日起對全球開始徵收對等關稅，台灣目前適用的關稅稅率為20%，採疊加方式計算，還要加上既有稅率。但美國對日本、歐盟的關稅都未採疊加方式計算。



林祖嘉接受中評社訪問時指出，一開始產業界就對疊加與否存疑，但政府始終沒有講清楚，直到其他國家條件公開後，經過追問才確定台灣也是疊加計算。由於美國對台灣產品的平均關稅為3點多個百分點，疊加後台灣出口平均稅率逾23%，不同產業的負擔差距雖存在，但整體衝擊極大。



林祖嘉引用之前國民黨、民眾黨智庫組成的民間版衝擊影響評估小組之報告表示，台灣約有一半廠商有對美出口產品，其中若關稅為20%，約有四分之一的企業出口將衰退三成以上，而“經濟部”與“國發會”當初評估，將有4.2萬人因此失業，而不是受影響，所以整體來看衝擊很大，近期無薪假人數已由千餘人增加至三千多人，影響正逐步浮現。



他提到，“賴政府”日前由談判代表、“行政院副院長”鄭麗君召開的說明會上，稱關稅只是臨時性，還要繼續談判，但談判內容涉及兩大方向：一是市場開放，包含汽車與其他美國產品的零關稅，以及美國農產品與食品的進口限制鬆綁，例如美牛、美豬、基改食品的標示規範等；二是對美投資金額，目前先後傳出可能是要投資4千億或3千億美元等不同說法，但政府至今都無法明確說明金額。