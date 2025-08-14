高雄核三公投說明會　朱立倫邀黃國昌上台

國民黨14日晚間在高雄舉辦重啟核三政策說明會，國民黨主席朱立倫宣講時突邀民眾黨主席、黨團總召黃國昌一起上台。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄8月14日電（記者 蔣繼平）核三重啟公投8月23日投開票，中國國民黨14日晚間在高雄舉辦重啟核三政策說明會，藍、白主席同台宣講。國民黨主席朱立倫上台宣講時，直接邀請黃國昌上台一起呼口號，還一起揪拍大合影，創造同台又同框的效果，準備離場時朱、黃一起身就握手，互動良好，也帶動整場氣氛熱烈。



國民黨中央黨部14日晚間6點30分在高雄市黨部舉辦“823公投重啟核三政策說明會南部場”，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席、黨團總召黃國昌同場宣講。活動6點半開始，陸續由藍委柯志恩、藍委林倩綺、藍委陳菁徽、藍委蘇清泉、藍議員邱于軒等人致詞。黃國昌、朱立倫在最後分別上台壓軸宣講。



黃國昌提前朱立倫10分鐘抵達現場，黃宣講結束後也坐在第一排，聆聽隨後上樓的朱立倫上台致詞，兩人先共同先觀賞一段由國民黨推出最新的模仿美國動畫《南方四賤客》的公投CF，看完後，朱立倫才剛宣講不到3分鐘，就邀請黃國昌一起上台，並大呼口號“核三投同意，能源更有力”、“核三投同意，經濟有戰力”。



呼完口號，主持人也馬上宣布進行大合照。朱立倫與黃國昌肩並肩坐在第一排，對著鏡頭比OK的手勢，並一起喊“核三投同意，電價更美麗”、“核三投同意，能源更有力”，隨後眾人一起起身準備散場離開，朱立倫也主動伸手與黃國昌用力握手數秒，還互相鼓勵幾句，就各自與在場的人士問候，緩緩步出會場。



朱立倫上台宣講時表示，下周六就是823，對高雄、對台灣都是非常重要的一天，牽涉台灣的經濟，牽涉到有沒有電以及電價高低，賴清德之前搞大罷免說不是票多的贏，現在又說核電不是公投決定，賴清德就是獨裁者，公投不算數，這就是獨裁者的說法，他呼籲823公投大家一起出來運動一下，投下同意票。



黃國昌上台宣講時表示，今天來到高雄參加這個活動，趁朱立倫還沒到，他要第一個謝謝朱主席，也感謝在場的藍委，針對提起公投，民進黨為了意識形態，為了綠友友、為了光電利益，把能源政策拿來開玩笑，希望這次召喚更多台灣人民，用選票向賴清德和民進黨說不，透過公投，才能逼民進黨政府面對現實。