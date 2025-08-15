中評關注：新竹罷團鬧內鬨　綠內部矛盾多

林思銘罷免案領銜人謝婷婷14日出席罷免說明會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹8月15日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍“立法委員”林思銘罷免案14日舉行公辦罷免說明會，卻在前一天傳出新竹縣第二選區罷團鬧內鬨，領銜人謝婷婷因不滿罷團擅自發表聲明對夥伴進行切割，在社群平台發文暗示可能不會出席罷免說明會，雖然最後還是到場，但言談間卻充滿無奈，也凸顯綠營對823罷免的內部矛盾。



首波24位國民黨“立委”與停職的新竹市長高虹安罷免案7月26日全數遭否決。第二波共7案罷免投票將在8月23日登場，包括國民黨籍“立委”馬文君、游顥、羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘，同一天還有核三重啟公投。



林思銘罷免案14日舉行的公辦罷免說明會場外，氣氛相當詭異。先是有自稱罷團志工的人到場外，但卻不接受媒體採訪，只私下透露若領銜人謝婷婷確定未出席，他們會後才會對外發言。沒想到謝婷婷後來還是趕到現場，而原本傳出已經從台北搭高鐵回新竹，正在趕往會場路上的林思銘，也在謝現身後，透過在場等候的助理向媒體表示不會到場。



僅自稱是上班族的謝婷婷在罷免說明會前受訪時，語氣則是充滿無奈強調，她在Threads上面已經講得很清楚，她只是想說她該說的話，並捍衛罷團很辛苦的志工朋友。她說，罷團的公關代表日前去上周玉蔻的節目，卻被罷團切割，這樣是適合的嗎？所有人都在為罷免努力，不用找戰犯，也不應該去切割人家。



原來會引起新竹罷團內鬨的主因是，有罷團成員日前去上周玉蔻的廣播節目，沒想到周卻指責起民進黨籍竹北市長鄭朝方在林思銘罷免案上出力不夠，讓現場氣氛有些尷尬，而罷團成員也在節目中直言認為823罷免成功率很低，因民進黨跟罷團始終保持距離。節目播出後引起罷團其他成員不滿，因此發表聲明強調該言論不能代表全體志工意見。

