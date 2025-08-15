郭智輝為何獲賴寵信？葉元之爆內幕

藍委葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北8月15日電／台“經濟部長”郭智輝上任以來不斷爆“幹話”，去南部勘災還袖手旁觀，讓人傻眼。近日還被踢爆1日關稅宣布當晚參加“快樂宴”，適任的質疑不斷。中國國民黨籍“立委”葉元之昨日指出，郭曾是賴清德的讀書會成員，是賴非常寵信的人。賴曾說吃苦當吃補，郭竟扯自己現在都6點起床，這種個性來自他的傲慢。



葉元之14日在《大新聞大爆卦》節目表示，大家要知道郭智輝的背景，他為什麼可以從大老闆變成“經濟部長”？是因為他是賴清德在當“副總統”時候的讀書會成員，想想看這個位子有多重要？讀書會就是大家要定期聚會在一起，討論事情。如果賴清德很討厭郭智輝，怎麼會去跟他讀書會？閃都來不及了。所以賴一定是在這個讀書會裡面，被郭智輝翩翩的文采或風采吸引到。賴覺得郭口才辨給，思路敏捷，風度翩翩！



葉元之認為，“為了要跟他一起共事，把他拔擢來當“經濟部長”，讓他來掌握這個經濟的舵手”，郭智輝必是非常得到寵信的一個人。他以前是公司的大老闆，在官場直接面對最有權力的賴清德，何必為了市井小民改變他自己？所以他有話直說，該怎樣就怎樣。而且他不認為他講出來的那些話有錯，他覺得他講的都是對的。那天聽到屏東敦親睦鄰費，一般人聽到都覺得，“哇塞！你怎麼這樣講”？

