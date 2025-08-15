關稅重創機械業　台中爆廠房出售潮

台中精密機械科技創新園區一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月15日電（記者 方敬為）美國對台課徵對等關稅20%，還要疊加既有稅率，引發產業震撼，台灣中南部機械業首當其衝。“行政院長”卓榮泰14日南下台中與業者座談，承諾提出產業支持方案，但已有不少中小企業受不了衝擊，索性“收山”。台中近期有不少新登錄的廠房出售廣告，並集中在精密機械園區、中部科學園區、潭子科技產業園區等地。



美國對等關稅政策8月7日起實施，台灣輸美關稅稅率為20%，台灣產業界日前赫然發覺，還要再“疊加關稅”，也就是所有產品輸美既有關稅都要再加徵20%，引發嘩然。全台總工會發出警告，包括工具機、機械、資通訊、螺絲、腳踏車、紡織等產業首當其衝，原先0關稅的直接被課20%，10%稅率的更暴增至30%。



卓榮泰14日下午率“行政院秘書長”龔明鑫、“經濟部長”郭智輝等人到台中市參訪慶鴻機電公司並與中部機械業者交流座談，強調20%疊加關稅只是暫時性稅率，台美正談判中，政府會積極交涉朝取消疊加關稅、降低稅率努力，並承諾會根據個別產品的經貿情形，給予不同的產業支持方案。



不過，中南部已有不少中小企業因為生產規模不足，將上短期內難以轉移外銷市場，承受不了高關稅及台幣升值等匯率問題，選擇吹熄燈號。座談結束後，就有業者私下向媒體透露，這波關稅海嘯來的急又猛，中小企業根本難以招架，中台灣有金屬加工供應鏈“收攤不做了”。

