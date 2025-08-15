延役核電廠花300億？前工程師算帳歎太划算

胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享，退役核二廠核廢處理工程師王義龍的文章。（照片：蘇一峰臉書） 中評社台北8月15日電／核三延役公投將在8月23日舉行，胸腔科醫師蘇一峰14日在臉書分享退役核二廠核廢處理工程師王義龍之前發的科普文，王義龍表示，現各核電廠僅需花費約300億延役費用，又可發電至少20年，總發電量增12%，不製造空污，加一次燃料運轉18個月，少船運污染，每度電約1.5元，含延役費用及後端處理費用，試問還有比這更划算的嗎？



核二廠從事固體、液體、氣體、除污30年的核廢棄物處理退休工程師王義龍指出，那些低階核廢料只是一些過濾樹脂、防護衣物、塑膠袋、廢鐵、水泥砂石……等等核垃圾經處理固化裝桶，正以約每5.27年就會降低一半放射性（主要為活化產物核種鈷60）的速率自然衰減，廢料桶只是靜靜放在幾個足球場大小的壕溝裡，又不會出來害人，也不影響周遭環境，大約經過二、三百年後就會衰減到如同陽明山地熱谷泥土般的低天然放射性。



王義龍提到，6、70年代環保意識不強，低階核廢料佔很大部份，80年代環保意識抬頭，加上核後端減容中心（焚化爐及超高壓壓縮機）啟用，每年產生的低階核廢料不到早期3分之1。放射性超高的核用過燃料捧可暫存於中期貯存場（核一已蓋好，不到一個足球場大小），若哪天石化原料用光，核融合還不成氣候，大家可能搶著要，那裡面還潛藏著巨大能量，90%的鈾238可源源不斷轉換為鈽239，可提供全人類發電至少數百年。

