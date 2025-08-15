高雄市長誰出線？吳子嘉爆賴瑞隆有高層支持

吳子嘉。（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北8月15日電／民進黨2026高雄市長初選競爭激烈，目前“立委”林岱樺民調第一，但是因涉詐領助理費案遭檢方起訴，尚未被民進黨停權。《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，民進黨籍“立委”賴瑞隆有很多大人支持。



吳子嘉14日在《董事長開講》網路直播節目中表示，雖然民調林岱樺居於領先地位，但是最後因為林岱樺目前是個體戶，是一個人在做；邱議瑩後面有湧言會；許智傑則有派系裡面的老兄弟相挺；賴瑞隆有很多大人支持，他目前擔任中評會主委，得到高層的青睞。



吳子嘉認為，林岱樺是一個優秀“立委”，她是孤鳥，被欺負得多慘。當然是一連串的司法，從這件事情，他質疑這是一個非常明顯的司法不公。整個來講，賴清德沒有介入，因為林岱樺經過搜索、偵查、起訴到這種情況，廉政委員會沒有做處理，理由是說許多證據仍待整理，這個案子日後再議。所以林岱樺到今天還保有參與初選的權利，這是民進黨主席的態度，賴清德不願意讓人家感覺到他使用非選舉手段去介入初選過程，這會給人家感覺印象非常不好。



吳子嘉點出，《鏡週刊》在修理民眾黨前主席柯文哲時，北檢每天丟東西給《鏡週刊》，《鏡週刊》就很得意的把它當作獨家新聞。而林岱樺涉貪的證據，行政訴訟法規定得非常清楚，當以偵查做開始時，所有跟案情無關的證據，不得洩漏。他質疑，雄檢漏出給民進黨，民進黨高層再拿給《鏡週刊》，來藉以攻擊林岱樺。